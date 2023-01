Il fisco si arrende | “I non vaccinati ignorino le multe” Cosa succede a chi ha già pagato

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Roma, 27 gen – Sulla sospensione delleai noncontro il Covid sappiamo tutto ormai da tempo. Come sappiamo da settimane riguardo alle “sgradevoli” spedizioni per posta delle stesse sanzioni, che sono continuate e proseguono tutt’ora, senza che l’Agenzia delle Entrate proferisse una parola al riguardo, nonostante le leggi governative di fine 2022. “Ignorare le” ai nonIl, però, si, come evidenzia un articolo de La Verità: la comunicazione diretta è adesso di ignorare direttamente lepervenute ai nonfino ad adesso e tutte quelle che dovessero giungere vino al 30 giugno 2023. L’Agenzia diretta da Ernesto Maria Ruffini fa marcia indietro. Era tanto difficile? Macché. Pure di fronte a una legge ...