Il dramma dell’ex Juventus Emre Can | “ho avuto un tumore”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 gennaio 2023)Can è un centrocampista del Borussia Dortmund, protagonista anche in Italia con la maglia della. Si è dimostrato un centrocampista completo, in grado di disimpegnarsi bene in entrambe le fasi del gioco. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Bayern Monaco, Leverkusen e Liverpool. Il tedesco di origine turca si è confessato sui problemi di salute, è stato costretto a lottare contro un. I dettagli sono stati svelati dallo stesso calciatore ai microfoni di DAZN. “Sono estremamente grato ai dottori: un paio di mesi dopo le visite mediche con la Juve mi chiamarono. Non sapevo nemmeno cosa stesse succedendo, non avevo mai sentito parlare di una tiroide e non sapevo che potesse esserci un. Il trasferimento a Torino è valso solo per questo”. Poi i dettagli: “avevo un ...