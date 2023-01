Il confronto tra De Luca e Zaia sull’autonomia | “Fai il don Giovanni” “Siamo come due gemelli siamesi | anche se non ci somigliamo”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Noise non ci. La vita dell’uno è la vita dell’altro e la morte di uno è dell’altro. Pensare che dietro al progetto dell’autonomia ci sia una cosa da carbonara mi viene da ridere”. Così, nel corso delorganizzato da Confindustria con Roberto Calderoli ed Enrico Carraro su “Transizione e sviluppo: il futuro dell’UE e delle Regioni”, ha risposto a Vincenzo De. Poco prima il presidente della Regione Campania aveva dato del “don” all’omologo del Veneto: “La Campania è stata commissariata per dieci anni, io ogni anno, a differenza di lui () che fa il don, ogni bilancio che approvo ...

questi, una "importante" base nel nord e una struttura sotterranea per la costruzione dei razzi ... Ilnotturno tuttavia non ha avuto strascichi durante la giornata mentre si temeva che le ...- si legge su Superguida Tv - Si è acceso unscontro ancheGianmarco e Raimondo per quanto riguarda il compito dato da Raimondo. Il ballerino ha detto al prof che non stava dando ...

Pnrr: confronto tra giudici, avvocati e manager - Sicilia Agenzia ANSA

Il confronto tra De Luca e Zaia sull’autonomia: “Fai il don Giovanni” Il Fatto Quotidiano

Orario La Tina e Rignaldello, confronto tra genitori, dirigenza e docenti LA NAZIONE

Regionali Lombardia, primo confronto diretto tra i candidati. Majorino: "Treni pendolari inaccettabili". Font… La Repubblica

Cremona esclusa da Capitale della Cultura: confronto tra candidate alle regionali CremonaOggi

L’Inter vuole ritrovare subito la vittoria dopo l’inaspettata battuta d’arresto contro l’Empoli. E intende farlo già domani contro la Cremonese, aiutata anche da ...McKennie Leeds, niente rilancio. E c’è un rischio per Juve Monza. Il punto della situazione della trattativa La trattativa tra la Juventus e il Leeds per McKennie va avanti, ma gli inglesi non rilance ...