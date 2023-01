Il comitato ‘Sannio per Bonaccini’ ha consegnato 624 sottoscrizioni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono state consegnate in data odierna le 624raccolte tra i tesserati PD in provincia di Benevento, a favore della candidatura di Stefano Bonaccini a Segretario Nazionale. Ieri, 27 gennaio 2023, alle ore 18, sono infatti decorsi i termini per la presentazione delle candidature, e ilSannio per Bonaccini ha svolto un notevole lavoro, contribuendo con un numero determinante all’intero totale raccolto in Campania, nonostante il breve arco di tempo a disposizione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.