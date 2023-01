“Il caso del Pertini poteva succedere a noi” | 8 madri raccontano il loro incubo post-parto

Leggi su tpi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Testimonianze raccolte da Francesca Bubba “I miei giorniin ospedale sono stati i più brutti della mia vita. Anche io ho avuto la stessa sera deluna emorragia. Oltre alla violenza subita durante il travaglio, mi hanno letteralmente lasciato da sola e maltrattato. Non dormivo da due giorni e abbiamo chiesto gentilmente se per una notte potessero tenere il bambino al nido. La ria è stata “una neomamma che non dorme” con annesso sorrisino. Come dire: è normale che non si dorme, facci l’abitudine. È stato talmente brutto che ho chiamato di notte il mio compagno e l’ho implorato di portarmi via perché non volevo stare lì dentro. Un”. “Horito dopo due giorni di manovre assurde e non necessarie. Mia figlia ha dovuto trascorrere cinque giorni in terapia ...