Il cambiamento? Una battaglia con se stessi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il sistema economico quale organismo vivente dovrebbe essere composto da una folla di persone che si comportano come un tutto unitario, praticando la solidarieta? sociale come antidoto alla disgregazione. L’affermarsi di un tale ordine sociale esige forza di volonta?. E? unacon se, combattuta con “finte, astuzie ed espedienti”, per usare le parole dell’economista Albert Hirschman (1915-2012), il mutamento del consuetudinario stile di vita che si esprime nel perseguire sempre glidesideri attraverso le azioni quotidiane. Il coinvolgimento comunitario e? un bisogno di ordine superiore che mette in discussione la propria identita?, una “metapreferenza” che allontana dall’essere chiusi in se. Lo snodarsi delle vicende dira? se la nuova pandemia sia stata la scintilla capace di accendere ...