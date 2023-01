Il Brera raccoglie oltre 7 milioni al Nasdaq e mette nel mirino le coppe europee

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Dal dilettantismo al. IlFootball Club si è quotata a New York e ha raccolto settee ottocentomila dollari. Ad andare sul mercato, però, è un progetto imprenditoriale decisamente più ampio rispetto ai limiti di una semplice squadra di calcio dilettantistica. La holding che controlla ilsi è posta un obiettivo ambizioso e sfidante: fare acquisti di squadre nelle leghe nazionali di Paesi europei che amano il calcio ma non sono seguiti con l’ossessione morbosa dei campionati più importanti. Si pensa ad Andorra e Gibilterra, San Marino e le isole Far Oer. Poi la Macedonia del Nord, dove c’è un testimonial d’eccezione come Goran Pandev, tra gli eroi del triplete interista e già socio del club, con la sua Akademija Pandev di Strumica che milita nella massima serie. Uno sguardo anche all’Africa, ...