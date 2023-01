Il Bologna batte lo Spezia 2-0 con Posch e Orsolini

Leggi su agi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) AGI - Terzo risultato utile consecutivo per ilche, nel primo anticipo della prima giornata di ritorno di Serie A,in casa lo2-0. Nella sfida del Dall'Ara decidono la rete dinel finale di primo tempo e quella dinel corso della ripresa: grazie a questo successo la squadra di Thiago Motta sale a 26 punti in classifica agguantando momentaneamente il Torino, mentre la formazione ligure di Gotti è costretta al secondo ko consecutivo e a restar ferma a quota 18, per ora solo a +6 sulla zona retrocessione. Tanto equilibrio e poche emozioni in una prima mezz'ora giocata non a ritmi altissimi da entrambe le squadre. Ci provano Ferguson da una parte e Maldini dall'altra, ma le due prime grandi palle gol del match le creano gli emiliani a ridosso del 35': Zirkzee s'inventa ...