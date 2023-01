Il “Bartolomeo” | il cocktail de Le Iris bar dedicato alla Capitale della Cultura 2023

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Bergamo. Si chiama “” ed è ilche Lebar di Bergamo ha creato per onorare Bergamo Brescia. Ad idearlo è stato Antonio ‘Toni’ Foini, titolare del locale che si affaccia su Viale Vittorio Emanuele II, all’altezza di Piazza San Marco. Ilè preparato esclusivamente usando prodotti del territorio delle due città: dal Bitterselezione Ezio Spirits di Treviglio all’Amaro del Misma dell’azienda vinicola Nove Lune, prodotti bergamaschi, più l’Anesone, tipico del bresciano e il Franciacorta Mosnel non dosato, più succo d’arancia e guarnizione di scorza d’arancia. Anche il nome non ha alcun fattore di casualità: si tratta di un tributo aColleoni, il ...

