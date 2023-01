Il baratro oltre le "ragioni". Spingersi fino a che punto

Quanto alle sanzioni, è evidente che appaiono del tutto risibilia palesare una profonda ipocrisia occidentale: il gas si paga in euro e ci pensa poi la Gazprombank a convertire i bonifici in ...E quel Memorandum criminale è figlio anche di questa voluta ignoranza,che di una disumanità ... La guerra in Ucraina ci sta portando al: anche io ho paura di un inverno nucleare e sono d'...

Juventus nel barato, l'ultima 'mazzata' arriva da Jeep AreaNapoli.it

Marigliano, la città sprofonda in un baratro di buche e mancanza di ... Scisciano Notizie ILMONITO

Caso Cospito, il medico: 'Siamo sul baratro' TGLA7

Sanità Puglia, enti ecclesiastici sull'orlo del baratro: la Regione non ... Nurse Times

Spari in classe a Rovigo. Scuola italiana nel baratro. Docente ... Il Giornale

Marigliano, 26 Gennaio - Buche, voragini e solo voragini. La salita della strada della caserma dei carabinieri che immette su via Isonzo presenta ben due maxi ...Juventus nel baratro, oltre ai punti di penalizzazione c'è un'altra questione che preoccupa molto la nuova dirigenza bianconera. Milano Finanza riferisce di una "grana sponsor per la Juve". Senza la ...