Identificato e denunciato | cosa rischia ora Chef Rubio | per lui finisce male

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Venti persone, tra cui lo, sono state identificate e denunciate dai carabinieri di Milano per diffamazione aggravata dall'odio razziale per i post e commenti contro la senatrice a vita Liliana Segre. Partendo dalla denuncia depositata lo scorso 6 dicembre dalla parlamentare, i militari della sezione Indagini telematiche del nucleo investigativo dell'Arma, coordinati dal pm Nicola Rossato, sono riusciti a risalire ai titolari dei profili su diversi social media che tra ottobre e dicembre 2022 hanno pubblicato post e commenti antisemiti. E proprio oggi, nel Giorno della Memoria sono arrivate le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha sottolineato il pericolo del riemergere di episodi di razzismo: "Mai più a un mondo dominato dalla violenza, dalla sopraffazione, dal razzismo, dal culto della personalità, dalle ...

...ore di controlli nel capoluogo i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno... I militari lo hanno fermato ein un 41enne , con precedenti di polizia a carico, e ...Vende l'auto online, incassa il denaro e sparisce., finisce sotto processo per truffa.

Identificato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni avvenuta lo scorso agosto in centro a Milano ...