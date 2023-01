I Verdi italiani contro l’ingresso del M5s nel gruppo parlamentare europeo Bonelli | “Conte ha cambiato idea troppo spesso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Noi abbiamo sempre voluto costruire relazioni politiche, maha sempreposizione e lo potrebbe fare anche domani. Per questo un loro ingresso alva respinto”, ha esordito così Angeloa margine della conferenza stampa di presentazione del dossier per respingeredel M5s neieuropei. Un fatto che sembrerebbe essere prettamente politico perché li vede privi di rappresentanza nel Parlamento, a differenza dei pentastellati. “No, non è una questione politica. Noi avvertiamo gli eurodeputati di questo rischio”, ha continuato. Mentre sulla possibilità da parte degli altri esponenti deieuropei di accettaredel M5s, Eleonora Evi ha detto: “Questa ...