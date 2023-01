I trend finanziari che caratterizzeranno il 2023 | dall’inflazione al petrolio | ecco cosa accadrà

Leggi su fmag

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Non è facile immaginare quelli che saranno idel nuovo anno. Dopo il crolloo dovuto alla pandemia nel 2020 e la ripartenza nel 2021, il 2022 è stato un anno piuttosto turbolento, in cui i timori per l’in?azione hanno spinto al ribasso i prezzi delle azioni e la guerra in Ucraina ha scatenato la volatilità sui mercati energetici. Guardando al, gli investitori nutrono un misto di speranze di un cambio di direzione della Fed (la Federal Reserve americana) e di timori legati alla recessione.le 6 tendenze da tenere d’occhio nel nuovo anno secondo Xtb, società fintech internazionale e uno dei maggiori broker Fx e Cfd quotati in borsa al mondo.: al primo posto l’inflazione Al primo posto ...