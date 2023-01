I sondaggi condannano Schlein | la vittoria alle primarie Pd è un' utopia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tutti ila danno già per spacciata e sembra ormai spianata la strada verso ladi Stefano Bonaccinidel Partito Democratico. Ma Ellyè convinta di poter ribaltare ogni tipo dio sulla corsa per l'eredità di Enrico Letta: “Siamo qui anche per prendere appunti su quello che abbiamo fatto, siamo tante e tanti e cresciamo ogni giorno. Non ci preoccupano i, ne girano diversi. Più deivale questo ricongiungimento famigliare, tante persone impegnate in anni di militanza nel Pd si riabbracciano con persone che erano rimaste lontane. Tante persone si avvicinano a noi dal mondo associativo e delle battaglie sindacali che oggi capiscono che è in gioco il futuro della sinistra e di questo Paese. ...