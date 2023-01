I Simpson rinnovato per la stagione 35 e 36 | così la serie animata supererà il traguardo degli 800 episodi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Fox ha annunciato il rinnovo de Iper altre due stagioni. Il finale della34 sarà il 750esimoo. Con questo doppio rinnovo, per la35 e 36, porterà ladei record a superare ilsbalorditivo800. Pur subendo un caloascolti come la maggior parte dei programmi televisivi nel corsoanni, Icontinua ad essere un prodotto di forza soprattutto tra la fascia 18-49 anni. E lanon è solo la commedia più longeva o lo show animato più longevo, è anche latrasmessa in prima serata più longeva nella storia della TV. “Ottocento ...

Matt Groening non metterà mai un punto ai. La Fox ha infattila serie animata per altre due stagioni. La 35 e la 36. Nel 1989 l'esordio sul piccolo schermo. Era il 17 dicembre. Ad oggi sono andati in onda 739 episodi, con ...In attesa che il programma vengaper una terza stagione (si attende a giorni un annuncio ...sue colleghe americane (Monét X Change e Bob The Drag Queen) sono diventate personaggi de I...

