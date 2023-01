I Simpson | la serie è stata rinnovata fino al 2025 | supererà gli 800 episodi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Una delleanimate più longeve e apprezzate di sempre continuerà a rimanere sul piccolo schermo ancora a lungo: Iper le stagioni 35 e 36. Negli ultimi anni continuavano a susseguirsi voci di una possibile fine de I, celebreanimata di Matt Groening andata in onda per la prima volta nel 1989, ma per il momento così non sarà. Nella giornata di ieri Fox ha ufficialmente rinnovato Ialper altre due stagioni, 35 e 36. Considerando come con il finale del 34 segnerà l'o numero 750, grazie a questa estensione Isupereranno tranquillamente quota 800. Un record assoluto. Icome ...

Tre delle famiglie più amate della tv continueranno a tenerci compagnia fino alla primavera del 2025. La rete americana FOX ha annunciato che leanimate I, I Griffin e Bob's Burgers , tutte parte del blocco Animation Domination della domenica sera, rimarranno in tv per altre due stagioni. FOX rinnova I, I Griffin e Bob's ...Creato da Matt Groening e lanciato come unadi cortometraggi nel 1987 durante il Tracey Ullman Show, Iè diventato unain onda ogni settimana nel 1989. Nel corso della sua lunga ...

I Simpson: la serie è stata rinnovata fino al 2025, supererà gli 800 ... Movieplayer

I Simpson, I Griffin e Bob's Burgers rinnovate per altre due stagioni ComingSoon.it

I Simpson da record: rinnovo fino al 2025, supererà gli 800 episodi Tvblog

«Monorotaiaaa!» Il Post

È morto Chris Ledesma, storico editor musicale dei Simpson Fanpage.it

Una delle serie animate più longeve e apprezzate di sempre continuerà a rimanere sul piccolo schermo ancora a lungo: I Simpson è stata rinnovata per le stagioni 35 e 36.La rete americana FOX ha annunciato che le serie animate I Simpson, I Griffin e Bob's Burgers, tutte parte del blocco Animation Domination della domenica sera, rimarranno in tv per altre due stagioni.