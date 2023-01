I servizi gratuiti offerti dai conti correnti | bonifici | carte di debito e di credito | accesso al bancomat

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Negli ultimi anni nelle offerte delle banche, tradizionali o online, hanno iniziato a diffondersi ia zero canone o a zero spese. Questo particolare tipo di offerta ha conquistato subito la fiducia dei consumatori e, più in generale, ha determinato un abbassamento dei costi di gestione dei. Oggi è comune trovare deiche offrono gratuitamente alcuni deiusati più di frequente, come i, ledi pagamento e l’utilizzo del. Le offerte delle banche differiscono tra loro ed è importante mettere a confronto le proposte dei diversi istituti diper individuare il conto corrente che ha le caratteristiche in linea con l’utilizzo che ...