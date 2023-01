I roghi dei libri mentre Hitler dà vita al Reich Un libro

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tra gli orribili anniversari che ricorrono quest’anno c’è il novantesimo della presa di potere di Adolfe della fine della Repubblica di Weimar. Ilche doveva esser millenario durerà solo una manciata di anni. Tanto veloce è stata la sua distruzione – seppur non abbastanza – altrettanto repentina è stata la sua costruzione. Per dire:, nato in Austria, nel 1932 prende la cittadinanza tedesca per candidarsi contro Hindenburg, nel gennaio del 1933 diventa cancelliere, e meno di due mesi dopo tutti gli altri partiti diventano illegali. Certo, le basi ideali su cui costruire la tirannide populista erano lì da tempo, come spiega Mosse nel fondamentale Le origini culturali del Terzo, ma la rapidità d’esecuzione materiale, burocratica, fisica, è allucinante. Sempre cauti bisogna essere nei paragoni ...