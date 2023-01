I primi 100 giorni di governo sono un trionfo per Meloni | il sondaggio da urlo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ildi Quorum-YouTrend per Sky TG24 premia Giorgiae il suo. La rilevazione si è occupata dei100dell'esecutivo di centrodestra e dai dati emerge che il premier è il più apprezzato tra i leader della politica italiana, superando Giuseppe Conte, staccato di 7 punti percentuali (44 a 37%). Andando a vedere nello specifico i risultati complessivi emerge che l'azione diè promossa dal 46% degli italiani, mentre il 39% boccia il lavoro della coalizione che comprende anche i partiti di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Tra le particolarità da sottolineare c'è il fatto che tra gli elettori del Terzo Polo c'è una maggioranza di gradimento per: il risultato è 47 a 42%. Inoltre il 53% degli italiani fa sapere che questo ...

Il sondaggio di Quorum-YouTrend per Sky TG24 premia Giorgia Meloni e il suo governo. La rilevazione si è occupata dei primi 100 giorni dell'esecutivo di centrodestra e dai dati emerge che il premier è ...