I movimenti di mercato più assurdi della settimana

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Siamo quasi giunti alla fine di questa sessione invernale di calcio, e con esso finisce anche questa rubrica. Non è stato un gennaio semplice per le finanze già non floride dei club italiani (e non solo) e questo non poteva non avere un effetto sul calcio. Questo per paradosso è stata una fortuna per questa rubrica, perché quando non ci sono i soldi si è costretti a volare con la fantasia, e la fantasia dei direttori sportivi la conosciamo. Non a caso nemmeno questasiamo rimasti a mani vuote con i trasferimenti, di seguito trovate i migliori. STEADY PAYWALL Giannis Fetfatzidis alla SPAL Questa rubrica è diventato un grande “ma ve lo ricordate?”, nessuno però è più grande di quello per Giannis Fetfatzidis, il Messi greco. In patria si parla di lui fin dalla tenera età, in un ...