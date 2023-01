I Levi' s 501 hanno centocinquant' anni e stanno benissimo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Nel 1999 il Time ha definito i’s 501 “capo d’abbigliamento del XX secolo”. Analogamente il 2023 rappresenta un'altra pietra miliare per uno dei modelli di jeans più famosi della storia: ilesimoversario. I 501® nascono infatti nel 1873, brevettati e lanciati ufficialmente daStrauss e Jacob Davis – colui che appose per la prima volta dei rivetti in rame su un paio di pantaloni da lavoro – raggiungendo così un immediato successo che pochi altri capi possono dire di aver eguagliato. Dopo una serie di migliorie apportati nei primidel novecento, i's 501® si affermano sempre di più, per esempio, legandosi in modo permanente al mondo del western e all'immaginario a esso correlato: John Wayne li indossa in “Ombre Rosse” del 1939, inaugurando così il ...

Courtesy's Di nuovo, è Nick Kamen che per lavare i suoi'simprovvisa uno spogliarello per il voyerismo di due fanatiche ragazze e una non proprio morigerata signora in una lavanderia a ...... dapprima jeans anche molto stretti in puro abbinati a camice sempre in jeans (antesignano anche del double denim in Europa), poi tagli più ampi e la scelta quasi costante di un paio di's, ...

Se c'è una cosa che tutti amano di Emma Chamberlain è che, quando si tratta di stile, non segue le regole tradizionali. Gemelli classe 2001, Emma è diventata l'ultima vera #ItGirl della Generazione Z ...