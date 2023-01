I farmaci per dimagrire rafforzano gli stereotipi sulle persone grasse

... non rilasciano più io ne rilasciano in continuazione; banche senza cassa, che senza collegamento internet non possono fornire il denaro richiesto. Gli esempi possono essere tanticreare ...Le famiglie,i motivi di cui sopra, sono dunque costrette a pagarsi di tasca propria, visite mediche, accertamenti diagnostici ed esami, escludendo oltre 1, 3 milioni di nuclei familiari ...

Piemonte, addio a ricetta medica cartacea per ritiro farmaci: basterà la tessera sanitaria Sky Tg24

Ricetta addio, per ritirare i farmaci in Piemonte ora basta la tessera ... RIFday

Come ritirare le medicine solo con la tessera sanitaria Regione Piemonte

di automedicazione, Indagine Cergas-Bocconi: fonte di aderenza e ... Farmacista33

Emergenza farmaci, non si trovano gli antibiotici per bambini. Ecco ... la Repubblica

Secondo gli attivisti alimentano le connotazioni negative legate all'obesità, mentre celebrità e social ne promuovono l'uso soprattutto a scopo estetico ...Lo avrebbe ripetuto spesso ai medici che si stanno occupando della sua salute, e ha chiesto di poter accedere a terapie speciali «che ci sono solo in Israele» ...