I beni confiscati alle mafie lasciati a marcire

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 27 gennaio 2023) C’è un fronte da cui lo Stato dovrebbe ripartire se volesse portare avanti una vera e concreta guerra agli interessi mafiosi. E no: non sono le intercettazioni e una loro pericolosa limitazione, come vorrebbe il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Come spesso si dice, d’altronde, per combattere gli interessi criminali bisogna mettersi sulle tracce degli interessi economici. Ecco perché sarebbe fondamentale non solo scovare ma anche utilizzare iche vengono. Un bene su tre di quelliresta inutilizzato, e per lo Stato diventa addirittura un costo I dati, infatti, non sono certamente entusiasmanti. Se in teoria, infatti, icriminalità organizzate ...