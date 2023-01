I 5 ragazzi morti nell’auto ribaltata avevano passato la notte in un locale Gravissimo il sesto passeggero

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Probabilmente i giovani, rimasti vittime dell’incidente avvenuto nellaa Fonte Nuova, erano stati fino ainoltrata in uno dei locali di Fonte Nuova (Roma) vicini al luogo dello schianto e che la vettura abbia percorso quella strada a velocità elevata prima di perdere il controllo dell’auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mentana, di Nerola e dalla sezione radiomobile della compagnia di Monterotondo che hanno svolto i rilievi. La Fiat 500 si è, sbalzando fuori i giovani a bordo, mentre percorreva la via Nomentana, in direzione Fonte Nuova – Roma. I soccorsi sono stati attivati tramite il Nue 112 da alcuni testimoni oculari. Il personale del 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso sul colpo di quattro, tutti del posto, ossia Valerio ...