dal canto suo non ha mai nascosto la sua passione per il sesso, in tutte le sue forme e per chi ne ha fatto una professione. Molte pagine dei suoi libri sono ricche di riferimenti a scene ...... ha deciso di cimentarsi in un'avventura tuttae inedita per la sua carriera: girare un film porno, diretto da un collettivo di registi olandesi., recentemente candidato al Premio ...

Houellebecq, nuova sfida, video hard con collettivo olandese Agenzia ANSA

Houellebecq, la nuova sfida dello scrittore francese è un video a luci rosse TGCOM

Un film porno, l'ultima provocazione di Houellebecq ilGiornale.it

Houellebecq, nuova sfida per lo scrittore francese: video hard con ... Agenzia ANSA

Per Houellebecq alla Francia serve il suprematismo “trendy” Domani

Il celebre autore ripreso mentre fa sesso con prostitute dal collettivo olandese Kirac Il noto e controverso scrittore francese è infatti il protagonista di un cortometraggio dalle inquadrature hard p ...Michel Houellebecq non finisce mai di stupire, né di provocare. Il celebre scrittore francese, autore di romanzi-capolavoro come "Particelle elementari" e "Sottomissione", ha deciso di cimentarsi in ...