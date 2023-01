“Ho paura che Luna si dimentichi di me” | Antonino Spinalbese parla della figlia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) All’internocasa del Grande Fratello Vip,sente sempre più forte la mancanza di suaMarì. Il gieffino, chespessopiccola in trasmissione, nella notte di giovedì 26 gennaio 2023 si è lasciato andare ad alcune confidenze, raccontando ai suoi compagni di avventura le sue preoccupazioni e i suoi sentimenti. Vi raccomandiamo... Belen Rodriguez criticata: "Non fai vedereMarì ad". La sua risposta Per ora,non sembrerebbe intenzionato a legarsi a nessuna donna, dopo la finerelazione con la madre di sua ...

...i giovani la vera mazzata è andare in carcere "La gelosia non è la mancanza di fiducia ma la...affidati ai social da cui traspare il desiderio di inseguire i sogni e la consapevolezzail ...Genera stanchezza, rassegnazione,. Questo sentimento si è radicato nelle teste di milioni di persone, innanzitutto europee,vivono una condizione di sospensione assoluta tra l'orroresi ...

Nomophobia, cos’è la nuova paura di rimanere sconnessi che colpisce soprattutto i ragazzi Il Fatto Quotidiano

Filofobia, la paura di amare Emergency Live IT

Messina Denaro ha paura di morire: “Ho letto che con le cure israeliane mi posso salvare” Il Riformista

Il Papa: la paura frena l’anima, l'antidoto è la vicinanza alla gente Vatican News - Italiano

PAURA,viaggio ironico nella paura umana di e con Annalisa Aglioti ... IMGpress

Non cerco scuse, è questione di mentalità. Abbiamo toccato il fondo, la squadra ha paura. Così è difficile". Gattuso si è concentrato anche sul tema del mercato, che in estate l’ha privato di big come ...Complice la sua lunga permanenza nella casa del GF Vip, Antonino Spinalbese non vede sua figlia da diversi mesi e, nelle ultime ore, lui stesso ha confessato di temere che la sua bambina lo dimentichi ...