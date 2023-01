Highlights AS Monaco-EA7 Emporio Armani Milano 101-88 | Eurolega 2022 23 VIDEO

(Di venerdì 27 gennaio 2023) 101-88 nel match tra ASe EA7, partita valida per la 21esima giornata di/23. Grande vittoria dunque per i padroni di casa al Salle Gaston Medecin, che permette aldi salire a quota 26 punti in classifica. Ecco ildegli. SportFace.

Termina 1 - 1 il match tra Bayerne Colonia , partita valida per 17esima giornata di Bundesliga 2022/23 . La sfida è stata ... Ecco il video con glidel match.Nella prima gara della Bundesliga dopo la lunga pausa invernale, valida per la 16ª giornata, Lipsia e Bayernpareggiano per 1 - 1. In ...

Eurolega, Monaco-Olimpia Milano 101-88: gli highlights Sky Sport

Lipsia-Bayern Monaco 1-1: video, gol e highlights Sky Sport

Bayern Monaco-Colonia 1-1, gol e highlights: prodezza di Kimmich al 90' Sky Sport

Video Gol Lipsia-Bayern Monaco 1-1: Choupo-Moting e Halstenberg. Gli highlights La Gazzetta dello Sport

Super-gol di Kimmich ma non basta: Bayern Monaco-Colonia 1-1 ... Eurosport IT

L'Olimpia Milano esce con una sconfitta contro il Monaco nel 21° turno di Eurolega. Nel Principato finisce 101-88 nonostante i 19 punti di Cabarrot, con l'EA7 che resta desolatamente all'ultimo posto ...Il Bayern Monaco rischia grosso contro il Colonia ed evita la sconfitta solo grazie a una provvidenziale rete di Kimmich sul finale: gli highlights.