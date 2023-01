Green Book | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di venerdì 27 gennaio 2023): trama, cast e streaming delsu Rai 3 Questa sera, venerdì 27 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondadel 2018 diretto da Peter Farrelly, vincitore di tre premi Oscar 2019, tra cuicome migliordell’anno. Ilha come protagonisti Viggo Mortensen e Mahershala Ali e racconta l’amicizia tra un buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano nell’America negli anni sessanta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 1962, dopo la chiusura temporanea del nightclub di New York Copacabana per lavori di ristrutturazione, il buttafuori del locale Tony Vallelonga deve trovare a tutti i costi un lavoro per mantenere la sua famiglia. Sfruttando anche la propria ...