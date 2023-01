(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ildel premier greco Kyriakos Mitsotakis ha superato la prova delladipresentata dal principale partito di opposizione, Syriza, in seguito allo scandalo delle intercettazioni ...

...ed altre figure di alto profilo della vita pubblica in. La mozione è stata bocciata con 156 voti sui 300 dell'Aula, secondo il conteggio ufficiale reso noto dal vicepresidente del...Il premier Mitsotakis dai banchi delha contrattaccato: "Syriza alza i decibel della discussione perché non ha proposte per il futuro del Paese" e a proposito del cosiddetto "Watergate ...

Grecia: il parlamento respinge la mozione di sfiducia al governo Agenzia ANSA

Qatargate, la Grecia chiede a Panama informazioni su alcuni conti che sarebbero legati a Kaili la Repubblica

Corruzione Qatar, la Grecia ha chiesto informazioni su eventuali conti aperti da Kaili a Panama Domani

Eva Kaili e il caso Qatargate: la Grecia chiede a Panama informazioni sui conti: “20 milioni trasferiti dal Q… La Stampa

Grecia, Tsipras presenta un'interrogazione parlamentare sulla ... TRT

sono stati intercettati dai Servizi segreti greci, in base a un'indagine dell'Adae, l'Autorità ellenica per la privacy e la riservatezza delle comunicazioni. Il premier Mitsotakis dai banchi del ...Il governo del premier greco Kyriakos Mitsotakis ha superato la prova della mozione di sfiducia presentata dal principale partito di opposizione, Syriza, in seguito allo scandalo delle intercettazioni ...