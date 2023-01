Gravidanza dopo il tumore all’utero | i 30 casi di fertility sparing surgery al Policlinico di Bari

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ildiha trattato con successo nel 2022 trentadi gravidanzeun. Grazie alla, una tecnica volta a preservare la fertilità nelle pazienti con carcinoma cervicale allo stadio iniziale. «Abbiamo effettuato 30 interventi di trachelectomia semplice, una procedura che lascia in sede l’utero asportando solo la cervice, e un caso di trachelectomia radicale con linfoadenctomia laproscopica, ovvero la rimozione dei linfonodi sentinella, in donne giovani con carcinoma cervicale in stadi iniziali», spiega il professor Ettore Cicinelli, direttore dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale. «Le pazienti hanno avuto un trattamento esaustivo dal punto di vista ...