Grande Fratello Vip 7 | Daniele Del Moro rompe | per l' ennesima volta | con Oriana Marzoli

Leggi Anche 'Vip', Oriana Marzoli in lacrime per Daniele Dal Moro: 'E' un egocentrico' Nelle ultime settimane Daniele non ha fatto mistero di voler vivere con più 'leggerezza' il flirt con la bella ...Continuano i tira e molla di Daniele Del Moro nei confronti di Oriana Marzoli . Dopo la puntata di lunedì delVip 7 l'ex tronista ha improvvisamente smesso di parlare con la modella venezuelana. La situazione è sfociata nell'ennesima lite con le solite, pesanti accuse, di Daniele ad Oriana. ...

Il GF mostra Twitter ai concorrenti La gaffe di Nicole Murgia, Edoardo Donnamaria: Stai zitta Fanpage.it

Gf Vip, Milena Miconi e Attilio Romita offendono George Ciupilan: perchè tanta cattiveria su di lui leggo.it

Caos a ‘L’aria che tira’: Vauro e Sallusti abbandonano la trasmissione Il Fatto Quotidiano

Panico al Gf Vip, la frase di Nicole Murgia che alimenta i sospetti: i concorrenti guardano Twitter Corriere dello Sport

Gf Vip, la casa invasa dai topi: la scoperta choc (e ne entrano 2) Libero Magazine

In prossimità del Cortiletto, Edoardo si avvicina al suo compagno di avventura Onestini per confrontarsi su quella che sembra essere la fine del suo rapporto con Antonella. “Adesso tu cosa vuoi fare” ...Edoardo Donnamaria si è lasciato andare ad uno sfogo su Antonella Fiordelisi: 'Una persona con la quale non voglio avere a che fare' ...