Gossip Girl | Joshua Safran svela gli attori originali che dovevano tornare nel reboot

Blake Lively, nota soprattutto perma anche al cinema con Adeline " L'eterna giovinezza , Café Society , Chiudi gli occhi " All I See Is You e Un piccolo favore , interpreterà la ...Il reboot diha ufficialmente terminato il suo percorso. Qualche giorno fa la HBO ha annunciato la cancellazione della serie e la mancata conferma di una seconda stagione. Lo scorso 26 gennaio è perciò ...

Il creatore di Gossip Girl voleva riportare nel reboot questi attori ... CiakGeneration

Cancellato il reboot di Gossip Girl: cosa è andato storto Cosmopolitan

Gossip Girl: il reboot regala un aggiornamento su Dan e Serena | TV BadTaste.it TV

Il peggio dell’ideologia gender fluid nel nuovo “Gossip girl” Nazione Futura

Georgina torna da Gossip Girl cercando di distruggere un altro ... Asiatica Film Mediale

Il creatore di Gossip Girl, Joshua Safran, voleva riportare nel reboot diversi attori della serie originale (ma senza riuscirci) ...La nuova edizione della saga Gossip Girl sembrava ripartita per bissare il successo della serie precedente, ma dopo appena due stagione è stata cancellata dalla produzione della HBO. Approdata in Ital ...