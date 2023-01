Gli italiani non si fidano della sanità pubblica Sale ancora la spesa privata | +9%

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Roma, 27 gen – Lanellaaumenta, e non di poco. La situazione sotto il profilo pubblico è del resto sotto gli occhi di tutti, e questo non può far aumentare che un sentimento preponderante: la sfiducia.per curarsi, la crescita Come riporta l’Ansa, dopo il primo anno gestione del Covid in cui si era registrato un calo, nel 2021 è tornata a salire laper curarsi. A dirlo è il rapporto Crea 2023, il quale sottolinea proprio la crescita dell’ammontare per famiglia, salito a 1800 euro annui contro i 1700 del 2020. Una crescita elevata e prevista, ma maggiore di quella riguardante i consumi totali, per un valore intorno al 4,7%. Lasanitariain compenso continua a stentare, ...