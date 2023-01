Giusto pagare di più i professori che lavorano al Nord?

"Èche chi ha sbagliato debba, ma bisogna distinguere le varie posizioni e soprattutto fare in modo che la sospensione, come poi è in effetti accaduto, non gravi anche sulle famiglie". -...Tyler ha fatto la spesa (ha preso quello che è rimasto sugli scaffali) e si appresta a. ... Eppure, anche con una struttura così scarna, Hyams riesce a trovare unritmo: sa quando ...

Stipendi, è polemica: è giusto pagare di più i docenti del Nord e meno quelli del Sud Scuolainforma

Presidi, giusto differenziare stipendi ai prof La Prealpina

Scuola, Valditara: "Differenziare gli stipendi e aprire ai finanziamenti privati" RaiNews

“Okkupazioni”, giusto far pagare ai genitori i danni causati dagli studenti Prevenire e curare Orizzonte Scuola

Se a pagare sono le vittime non è giusto - Cronaca - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

Riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre. Ma soprattutto “semplificazione del sistema sanzionatorio“, cappello sotto il quale troverà spazio il famigerato scudo penale sui reati fiscali che il ...La Cassazione respinge gli ultimi ricorsi di Verga e Cadè contro le regole per i rinnovi. Ora i titolari dovranno decidere se prolungare o no la concessione con Palazzo Marino ...