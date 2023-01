Giustizialista Ma le conosci le leggi? | Gismondo travolge Crisanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) "In Italia sono in vigoreche non possono essere stravolte da un festival": Maria Rita, sentita dall'Adnkronos Salute, dice la sua sulla partecipazione di Madame a Sanremo. "Fino a quando la giustizia non ultimerà le sue indagini, Madame è una cittadina innocente. L'esclusione sarebbe l'affermarsi di una condottache non appartiene alla nostra democrazia", ha proseguito la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'Ospedale Sacco di Milano. Madame, cantante in gara alla prossima edizione del Festival, è coinvolta in un'inchiesta su falsi vaccini Covid. E a parlare della sua partecipazione alla kermesse sono stati ieri anche il virologo e senatore Pd Andreae l'infettivologo Matteo Bassetti. Il primo ne ha ...