(Di venerdì 27 gennaio 2023). A meno di una settimana dalla nomina della nuova giunta, c’è già la prima grana per il sindaco Nicola Pirozzi. Stamane nelle stanze delnon si parla d’altro: secondodi Napoli, uno degli assessori appena nominati hacon il. Si tratterebbe, secondo i giornalisti di, di 28mila euro non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Estratto da 'Digital Journalism', la newsletter di Francesco Oggiano GIUSEPPINAA SCUOLA […] Nei giorni scorsi mi sono imbattuto in un documento che credo possa fare un po' di chiarezza su una notizia virale delle ...Stando a quanto si apprende, nel pomeriggio di ieri la ragazza - residente a Licola, frazione del Comune dima molto vicina a Pozzuoli - ha accusato un malore ed è stata accompagnata al ...

Giugliano, Cronache: “Nuovo assessore ha debiti con il Comune” Teleclubitalia.it

Giuseppina Giugliano, la pendolare Napoli-Milano: ora spero di trovare casa IL GIORNO

Giugliano in Campania: nudo, gira in auto nei pressi delle scuole ... Reportweb

Giugliano in Campania: Beccata a rubare morde colpisce i ... Reportweb

Giugliano in Campania Mugnano: Carabinieri arrestano 30enne e ... Reportweb

Una partecipata manifestazione degli studenti di Napoli e provincia si è tenuta oggi nel centro cittadino per sollecitare le istituzioni ad interventi di messa in sicurezza delle strutture scolastiche ...È accaduto Tra Giugliano e Mugnano, nei pressi della rotonda della Circumvallazione esterna. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri ed un’ambulanza. I vigili del fuoco per liberare il ...