‘Giovani D Valore’ | la classifica aggiornata al 17^ turno

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato le classifiche aggiornate al 17^(19^ per i gironi A e D) relative a “Giovani D Valore”. La speciale iniziativa del Dipartimento della Lega Nazionale Dilettanti per l’undicesima stagione consecutiva incentiva l’impiego dei giovani calciatori oltre la quota prevista da regolamento. Il premio complessivo di 450.000 euro è suddiviso e destinato alle prime tre società di ogni girone che puntano con decisione sulla linea verde. Di seguito le prime tre posizioni per ciascun girone: Girone A: Casale 1301 punti; Fossano 1013; Chisola 951 Girone B: Brusaporto 757; Alcione 684, Ponte San Pietro 603 Girone C: Montebelluna 774, Montecchio Maggiore 665, Legnago 575 Girone D: Scandicci 704, Giana Erminio 648, Fanfulla 632 Girone E: Orvietana 798, Tau Altopascio 787, Sangiovannese 581 Girone F: Alma Juventus Fano 1109, Tolentino 880, ...