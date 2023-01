Giorno memoria | Tullio Foa' | A 90 anni ricevo ancora minacce

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Intervista aFoa', oggi 90enne, ultimo prezioso testimone dell'occupazione nazista a Napoli: "Non credo possa riaccadere quanto accaduto con il popolo ebraico ma senza dubbio ci sono dei ...

'Lae' importante. Lafa si' che gli orrori del passato non tornino. Ogni anno, il 27 gennaio e tutti i giorni, ...Consiglio regionale del Lazio in un messaggio in occasione del...Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella nella celebrazione al Quirinale deldella. "Il regime fascista, nel 1938, con le leggi razziali agì crudelmente contro una parte del nostro ...

Giorno Memoria: Zelensky, salvare quelli che odio vuole distruggere - LaPresse LAPRESSE

Il giorno della memoria, che ricorda la liberazione del campo di Auschwitz avvenuta il 27 gennaio 1945 ad opera delle truppe russe della 60ª Armata del “1º Fronte ucraino” (da lì passa la tragica stor ...Anche Cagliari, come in un'altra trentina di città, è stato realizzato il Giardino dei Giusti. Ospitato nello spazio aperto della Fondazione Siotto nell'area dell'antica Giuderia del quartiere ...