Giorno memoria | Mattarella | mai più è l' impegno che ci unisce

In occasione del 'della', il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tenuto un discorso alla presenza delle altre cariche dello Stato. Il tutt rinnovando un auspicio, ovvero ...Una lezione speciale che ha visto in cattedra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per parlare ai giovani di olocausto, fascismo e ...

Giorno Memoria: Manfredi,ricordo a giovani per evitare ripetersi - Campania Agenzia ANSA

Provincia Terni con bandiere a mezz'asta per Giorno Memoria - Umbria Agenzia ANSA

Giorno memoria: ambasciatore Monti visita museo ghetto di Riga - Europa Agenzia ANSA

Le indagini hanno permesso di escludere - come si ipotizzava in un primo momento - si potesse trattare di racket estorsivo con conseguente coinvolgimento nei fatti della criminalità organizzata.Oggi, venerdì 27 gennaio, Giorno della Memoria, il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l’Ucraina di “crimini neonazisti”. “Dobbiamo chiaramente capire – ha affermato Putin – che ogni tentativo ...