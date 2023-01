Giorno della Memoria | nel diario di mio nonno il sollievo e i tormenti del rifugio svizzero che sembrava una prigione

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Era il 19 ottobre 1943. «Il terrore dilaga. Si viene a conoscenza di arresti di diversi ebrei. Una lettera di Marino ci consiglia di trasferire papà all’ospedale di Valsolda, accettiamo l’idea ed alcuni giorni dopo partono per questa destinazione. Partiamo noi pure per Valsolda. Arrivati a Como Marino ci informa che le persecuzioni si intensificano perciò ha convinto papà, mamma, Ezio e Sergio di passare in Svizzera, passaggio effettuato fin dal 23 ottobre…». È ildi mio, Giuseppe detto Aldo Colombo, che non avevo mai letto finché non l’ho trovato nei cassetti di mia mamma, Rosanna, quando è mancata di Covid nel 2021. La storia me l’aveva raccontata mille volte fin da quando ero bambino. Quella di suoAronne, antica famiglia ebrea, che capì subito i tempi e provò a porvi riparo facendo battezzare tutti, figli e ...