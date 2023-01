Giorno della memoria | Meloni | “La Shoah rappresenta l’abisso dell’umanità”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “La. Un male che ha toccato in profondità anche la nostra Nazione con l’infamia delle leggi razziali del 1938”. È il messaggio di Giorgiain occasione del, in cui la presidente del Consiglio sottolinea che è “nostro dovere fare in modo che ladi quei fatti non si riduca a un mero esercizio di stile”. “Il 27 gennaio di 78 anni fa, con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l’orrore, il deliberato piano nazista di persecuzione e sterminio del popolo ebraico”, esordisce la premier. “Oggi l’Italia rende omaggio alle vittime, si stringe ai loro cari, onora il coraggio di tutti i ...

Fino alsua scomparsa, la Regina Elisabetta II è sempre stata nota per la sua meticolosità nel ripetere sempre le stesse abitudini, portate avanti in 70 anni di regno. A quanto pare, il suo ...'La Shoah rappresenta l'abisso dell'umanità '. Con queste parole la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ha espresso il suo pensiero in occasione delMemoria . In un messaggio, la premier sottolinea anche come l'Olocausto sia una vergogna che ha riguardato anche l'Italia durante il periodo fascista: 'Un male che ha toccato in ...

MARINO (politica) - Il segretario 'Dem' ricorda le vittime dell'Olocausto ilmamilio.it - nota stampa "Oggi 27 gennaio è il Giorno della Memoria, ricorrenza fondamentale per commemorare le vitt ...