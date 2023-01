Giorno della Memoria | Mattarella | “Mai più un’Italia razzista”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il presidenteRepubblica, Sergio, ha celebrato al Quirinale il. Ogni 27 gennaio si ricorda la Shoah: lo sterminio del popolo ebraico a opera del nazifascismo prima e durante la Seconda Guerra Mondiale. Molte le iniziative in tutta Italia in occasione del. Fra mostre, programmi televisivi, presentazioni di libri, concerti, spettacoli e proiezioni cinematografiche. Il presidenteRepubblica, Sergio, parla in occasione del2023. Foto Ansanel“Il sistema di Auschwitz e dei campi ...