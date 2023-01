Giorno della Memoria | Mattarella | Hitler e Mussolini responsabili | ma consenso nella popolazione | Costituzione sancisce il no all' Italia

... in cui in Europa tornano venti di violenza, è importante ricordare per evitare di ripetere gli errori del passato", le parole del sindaco di Naoli Manfredi a marginecerimonia di deposizione ...Napoli, 27 gennaio 2023 Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha deposto una corona di fiori in via Luciana Pacifici in occasione delMemoria. La strada è intitolata a una delle vittime dell'Olocausto di Napoli.

Il giorno della memoria, che ricorda la liberazione del campo di Auschwitz avvenuta il 27 gennaio 1945 ad opera delle truppe russe della 60ª Armata del “1º Fronte ucraino” (da lì passa la tragica stor ...Anche Cagliari, come in un'altra trentina di città, è stato realizzato il Giardino dei Giusti. Ospitato nello spazio aperto della Fondazione Siotto nell'area dell'antica Giuderia del quartiere ...