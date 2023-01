Giorno della Memoria | Mattarella | “C’è un negazionismo subdolo e insidioso”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il Capo dello Stato ha denunciato "dal riemergere in modo preoccupante dell'antisemitismo, dell'intolleranza, del razzismo e del, che del razzismo è la forma più subdola e insidiosa" L'articolo proviene da Firenze Post.

Giorno della Memoria, gli eventi nell'Italia che ricorda - Speciali Agenzia ANSA

Giorno della Memoria, a Parma quattro nuove pietre d'inciampo La Repubblica

Un sopravvissuto di Varsavia di Schönberg per il ''Giorno della Memoria'' Rai Storia

Putin torna ad accusare l'Ucraina di «crimini neonazisti» nel Giorno della Memoria. Il Cremlino: «Gli Usa hanno le ... Open

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Noi Ricordiamo, ogni giorno. #NoiRicordiamo è il claim che sarà presente nelle grafiche televisive in onda prima di ogni partita della ventesima giornata di serie A, e sui ...(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Cerimonia di lettura pubblica, all'aperto, davanti la sede del Consolato Generale d'Italia a New York, dei nomi degli ebrei deportati dall'Italia e dai territori italiani, in ...