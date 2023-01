Giorno della Memoria | le iniziative dei sindacati

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Anche i, Cgil e Cisl, celebrano il. CGIL La recente collocazione di otto pietre d’inciampo ad Ambivere, dedicate alla famiglia Levi e a Vittorio Leoni, sarà al centro dell’iniziativaBiblioteca “Di Vittorio”CGIL di Bergamo e di Terza Università per il. L’invito è per venerdì 27 gennaio, alle 18 nella sala LamaCGIL di Bergamo, in via Garibaldi 3, per l’incontro con la professoressa Stefania Lovat, architetta e docente del Liceo Linguistico Statale “Giovanni Falcone” di Bergamo. Le pietre d’inciampo (Stolpersteine in tedesco) sono sanpietrini ricoperti da una lastra d’ottone collocati nel manto stradale di fronte alle abitazioni che furono di persone ...