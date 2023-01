Giorno della Memoria | Gemma | Ricordare è un nostro dovere

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Oggi, 27 gennaio, ricordiamo le vittime di un crimine che, per dirlo con le parolePresidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, “ha plasmato ilmoderno progetto europeo incarnando una promessa senza tempo: mai più”. I testimoni oculari di quelle atrocità e i sopravvissuti ai campi di sterminio sono purtroppo sempre meno. Il tempo ci sta portando via i preziosissimi protagonisti del periodo più buionostra epoca”. Così, in una nota, l’europarlamentare Chiarain occasioneGiornata. “Spetta dunque – prosegue – a noi raccogliere il testimone di questae divulgarla, sensibilizzando ogni bambino, ricordando ad ogni giovane e spronando ogni adulto affinché il ricordo non si affievolisca”. “Se ...