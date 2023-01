(Di venerdì 27 gennaio 2023) Liliana Segre teme che presto ci stuferemo degli ebrei. La pensa come Mago Merlino, che forse non è mai esistito, ma a cui fanno dire cose sagge. “La maledizione degli uomini è che dimenticano”. Lo scorso anno per entrambi la magra consolazione di averci visto. Appena quattro settimane dopo ladellale truppe russe erano entrare in, come se l’Olocausto e la Seconda guerra mondiale fossero stati semplici leggende. Anche quest’anno Liliana e Merlino, purtroppo per noi, sono saldamente ancorati alla parte della ragione, considerato che quella guerra è a rischio di evoluzioni drastiche. Convinto che l’intero passato si è perduto nell’oblio, lontano dalla disponibilità degli individui, qualcuno insiste sadicamente nell’evocare la minaccia nucleare, malgrado tutti gli anni, lo stesso giorno, ...

... durante la presentazione delle iniziative per ladellaa Milano, nel gennaio 2023 , Segre ha avvertito : 'Una come me ritiene che tra qualche anno' sulla Shoah 'ci sarà una riga ...Nel 2006, il 27 gennaio, data della liberazione da parte delle truppe sovietiche del campo di Auschwitz , è stato proclamatoeuropea della. Si giunge alla celebrazione di questo ...

Giornata Memoria, l'Ucraina e il dovere di ricordare in modo giusto Sky Tg24

Giornata della Memoria. Auschwitz, la ferita inguaribile dell’umanità RaiNews

Giorno della Memoria, gli eventi nell'Italia che ricorda - Speciali Agenzia ANSA

Giorno della memoria 2023 | Il Sole 24 ORE Il Sole 24 Ore

Giornata memoria, la commozione del Ministro Sangiuliano: "Shoah e' stato il male assoluto" - Italia Agenzia ANSA

Numerosi gli eventi nella Bassa per la Giornata della Memoria. · A Correggio domani alle 16 inaugurazione della mostra "I genocidi del XX Secolo" al Museo Il Correggio, visitabile sabato e domenica ...Lo scorso anno per entrambi la magra consolazione di averci visto giusto. Appena quattro settimane dopo la Giornata della Memoria le truppe russe erano entrare in Ucraina, come se l’Olocausto e la ...