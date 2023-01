Giornata della Memoria | Mattarella | Shoah processo lento con molte responsabilità

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Roma 27 gennaio 2023 "L'arte è una forma alta di comunicazione, che ci emoziona e ci aiuta a comprendere in profondità fatti complessi e tragici, per i quali le semplici parole non sempre sono ...

Giornata della memoria, Meloni: "La Shoah fu l'abisso dell'umanità" la Repubblica

Giornata della Memoria, Bruck: "La nostra testimonianza resterà" Sky Tg24

Perché oggi è la Giornata della Memoria Il Post

Giornata della memoria, Zelensky: odio e indifferenza uccidono - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Giorno della Memoria, Mattarella: "Mai più razzismo, c'è un negazionismo subdolo e insidioso" RaiNews

