Giornata della Memoria | il videomessaggio di von der Leyen | “Antisemitismo in crescita | combattiamolo”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Ricorderemo sempre le milioni di vittime assassinate e uccise durante l’Olocausto. Ma il ricordo non è un obiettivo in sé e fine a se stesso. Dobbiamo fare un ulteriore passo avanti. Combattiamo l’, che oggi è in aumento. E facciamo in modo che la vita ebraica prosperi in una società europea aperta, paritaria ed equa”. Lo scrive su Twitter la presidenteCommissione europea, Ursula von der, che pubblica anche un video sul suo profilo social in cui, insieme ai colleghi, accende un cero in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Il filmato si chiude con una scritta con l’hashtag “#WeRemember”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

