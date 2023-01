Giornata della Memoria | il pensiero del gruppo ‘Radici’ di Bracigliano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Ildi opposizione del Comune di“Radici” composto da Franco Angrisani, Antonio Rescigno, Anna Campanella e Domenico Moccia si associa a tutte le manifestazioni e alle ricorrenze ufficiali che si svolgono oggi in tutta Italia e nel mondo per ricordare la “”, celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto, così come stabilito dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005. Ladel 27 gennaio è stata scelta come data simbolo per ricordare che in quel giorno dell’anno 1945, le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzioneGermania, liberarono il campo di ...